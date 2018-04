A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 6,281 bilhões em março, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). O resultado foi menor que saldo positivo de US$ 7,136 bilhões de março de 2017.

Em março, as exportações somaram US$ 20,089 bilhões (alta de 9,6% ante março de 2017), e as importações US$ 13,809 bilhões (alta de 16,9%).

O superávit do mês veio dentro do intervalo de previsões apurado pelo Projeções Broadcast com 17 instituições do mercado, mas ficou um pouco abaixo da mediana. As estimativas iam de superávit de US$ 5,100 bilhões a US$ 6,639 bilhões, com mediana de US$ 6,400 bilhões.

Na quinta semana de março (26 a 30), o superávit foi de US$ 1,131 bilhão, com vendas de US$ 3,795 bilhões e compras de US$ 2,664 bilhões.

No ano, o superávit comercial soma US$ 13,952 bilhões. Em 2017, o resultado nos três primeiros meses do ano foi positivo em US$ 14,402 bilhões.

A previsão do governo para 2018 é que o saldo da balança comercial alcance um saldo acima de US$ 50 bilhões. Para o Banco Central, a projeção é de um superávit de US$ 56 bilhões neste ano.