A semana começa com trânsito intenso nas vias de ligação entre o Continente e a Ilha de Santa Catarina. Desde as 6 horas da manhã, a Via Expressa está congestionada em toda a sua extensão no sentido Centro. O motivo é um buraco que se formou nas proximidades da sede da Guarda Municipal, a poucos metros da cabeceira da ponte Pedro Ivo Campos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o buraco se formou há aproximadamente três dias. Foi colocado asfalto frio, porém as chuvas do feriadão fizeram com que ele reabrisse, com 20 centímetros de profundidade, 50 centímetros de largura e 50 centímetros de comprimento. Por volta das 23h de domingo, a PRF sinalizou as pistas com cones após usuários relatarem ter furado pneus ao passarem pela região. Os cones foram retirados por volta de 6h30min, mas já haviam deixado reflexo no trânsito.

A PRF pede que os motoristas fiquem alertas ao passar pelo trecho. A expectativa é que o DNIT faça o reparo do buraco ainda pela manhã. Dessa maneira, o trânsito deve ficar complicado por várias horas no acesso ao Centro da cidade.

Além da Via Expressa, também já há lentidão na BR-101, no trecho urbano da cidade de Palhoça, sentido Florianópolis. Em São José, a Rua Leoberto Leal também tem trechos de lentidão, em especial junto ao entroncamento com a BR-101.

A Beira-mar de São José também já tem lentidão junto ao acesso com a Avenida Governador Ivo Silveira, que também tem pontos de congestionamento na região do Morro da Caixa.

Dentro da Ilha de Santa Catarina, a situação é um pouco mais tranquila. No Sul, há congestionamento na SC-405, sentido Centro, junto ao entroncamento com o Elevado do Rio Tavares. No Leste, há trechos de lentidão na SC-404, para quem vem da Lagoa da Conceição.

A SC-401 também tem trechos com trânsito intenso na altura do Jardim da Paz. A Beira-mar Norte está congestionada perto da Casa D´Agronômica, sentido Centro.

