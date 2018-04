O ex-ministro Carlos Alvarado venceu a eleição presidencial da Costa Rica, ao superar no segundo turno de domingo o candidato evangélico Fabricio Alvarado, após uma campanha polarizada pela discussão a respeito da religião e do casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Com 95,58% das urnas apuradas, Carlos Alvarado, do governista Partido Ação Cidadã (PAC), obteve 60,74% dos votos, contra 39,26% do rival, candidato pelo conservador Restauração Nacional (RN), um partido surgido das igrejas neopentecostais.

"Foi um triunfo do candidato que pregou um discurso de amor e tolerância", afirmou Rodrigo Echeverría, de 48 anos, que comemorava o resultado no centro de San José.

A votação foi polarizada pela discussão sobre o casamento gay, depois que, durante o primeiro turno, Fabricio Alvarado prometeu retirar a Costa Rica da Corte Interamericana de Direitos Humanos após uma decisão da entidade favorável às uniões entre pessoas do mesmo sexo.

Carlos Alvarado defendeu o direito ao casamento gay, que a legislação do país proíbe atualmente, e apresentou uma agenda de defesa dos direitos humanos.

Apesar do mesmo sobrenome, os candidatos não são parentes.

O vencedor pediu a unidade do país em seu primeiro discurso e fez um apelo ao Congresso para aprovar a reforma tributária, que permitirá enfrentar o déficit fiscal de 6,2% do Produto Interno Bruto.

"Meu dever será unir esta república para fazer com que siga adiante, e que seja a república líder do século XXI", declarou para milhares de seguidores.

O presidente eleito prometeu entrar em contato com os líderes de todos os partidos representados no próximo Congresso para formar um governo de unidade.

"Entendemos que esta é a mensagem da cidadania, fazer um governo para todos", disse Carlos Alvarado, um jornalista e cientista político de 38 anos.

O candidato derrotado ligou para o presidente eleito e o felicitou pelo resultado.

"Não vencemos, mas podemos aceitar este resultado com a cabeça erguida", declarou Fabricio Alvarado.

"Felicito o senhor Carlos Alvarado. Após os resultados, liguei, dei minha felicitação e disse que pode contar conosco", afirmou o ex-deputado.

O partido RN terá 14 deputados na Assembleia Legislativa, de um total de 57, a segunda maior bancada parlamentar. A próxima legislatura começa em 1 de maio.

- Campanha polarizada -

Fabricio Alvarado, um jornalista de 43 anos, apresentou uma baseada no conservadorismo religioso, contrário ao casamento gay.

O candidato vencedor apresentou uma campanha a favor do Estado laico.

A polarização sobre o tema religioso e de identidade sexual foi observada no dia do 2º turno: quando o candidato evangélico chegou a seu local de votação, mulheres vestidas como as personagens da série de televisão "The Handmaid's Tale" organizaram um protesto.

No primeiro turno, em 4 de fevereiro, Fabricio Alvarado recebeu 24,9% dos votos e Carlos Alvarado 21,6%. A lei eleitoral da Costa Rica exige o mínimo de 40% dos votos para a vitória no primeiro turno.

