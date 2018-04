Bombeiros trabalharam no resgate do carro que foi arrastado pela correnteza em Blumenau.

Um casal morreu em Blumenau em função da enxurrada que ocorreu na cidade depois de um temporal no fim da tarde de sábado. Eles estavam dentro de um Renault Sandero que caiu em um ribeirão no bairro Itoupavazinha. O carro foi arrastado pela correnteza.

O corpo de João Carlos Haskel, de 59 anos, foi encontrado por volta de 22h dentro do carro, próximo da rua Osmar José dos Santos, para onde o veículo foi arrastado após afundar. A sua esposa, identificada como Isabel Cruz, 52 anos, não havia sido encontrada até a meia-noite. Os bombeiros localizaram o corpo apenas na manhã deste domingo, nas proximidades do carro, de acordo com a Defesa Civil.

O secretário municipal de Defesa do Cidadão, Rodrigo Quadros, conta que o casal foi tentar tirar o carro da rua, onde estava estacionado. Porém, naquele momento, já havia muita água na região e o veículo acabou flutuando e sendo sugado para um ribeirão ao lado da Rua Jacob Ineichen.

— Já havia mais de três palmos de água quando eles tentaram tirar o carro, que depois acabou por bater na ponte e afundar — conta Quadros.

Ainda segundo o secretário, o bairro Itoupavazinha concentrou 101 mm de chuva em um período de pouco mais de duas horas, o que não estava previsto. Até a manhã deste domingo, a cidade de Blumenau já registrou 130 ocorrências em função da chuva, sendo 92 deslizamentos e 36 alagamentos. Também houve vazamento de óleo de um posto de gasolina.

Um morador de Blumenau filmou o momento em que o carro de Isabel Cruz e João Carlos Haskel foi arrastado pela correnteza:

