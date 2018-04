A chuva apertou no Rio, mas parte dos manifestantes contrários ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva continuam na Avenida Atlântica, em Copacabana, entoando músicas do Legião Urbana. Uma bandeira verde-amarela gigante com onde se lê "Lava Jato" foi estendida.

Os manifestantes estão reunidos na Avenida Atlântica, no quarteirão entre a Xavier da Silveira e a Miguel Lemos. O trânsito na Atlântica foi interrompido neste trecho, na altura do Posto 5. "Lula na papuda. O Brasil não é igual a Cuba" e "A nossa bandeira jamais será vermelha" são os gritos de ordem dos manifestantes, vestidos de verde e amarelo.

O ex-casseta Marcelo Madureira discursou nesta noite em Copacabana sob fortes aplausos. "Viemos pra rua fazer valer nosso direito. Estamos do lado da Justiça e da democracia", discursou. Entre os manifestantes reunidos na orla, muitos exibem a camiseta com a inscrição "Bolsonaro presidente".