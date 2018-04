Chuvas de sábado provocam estragos em cidades de SC /

As fortes chuvas que caíram no sábado provocaram estragos em cidades de diferentes regiões de Santa Catarina. A cidade mais atingida foi Blumenau, onde a Defesa Civil municipal já conta mais de 130 ocorrências. Um casal morreu após o carro em que estavam ser levado por uma enxurrada.

Na Grande Florianópolis, os municípios de São José e Biguaçu foram os mais atingidos. Em São José, foram ao menos 12 ocorrências, sendo sete deslizamentos, dois alagamentos, duas quedas de muro e uma queda de árvore. Duas residências precisaram ser interditas e há oito desalojados.

Na vizinha Biguaçu, muitas ruas ficaram alagadas. Foram atendidas dez ocorrências de deslizamentos, tendo como consequência três residências interditadas e nove pessoas desalojadas. Houve também cinco quedas de muros.

Em Governador Celso Ramos, um bloco rochoso caiu sobre um carro e a Avenida dos Ganchos precisou ser interditada devido a uma deslizamento de terra.

Em Brusque, no Vale do Itajaí, houve deslizamentos pontuais devido ao encharcamento do solo. Três casas foram afetadas e uma pessoa está desalojada. Em Botuverá, houve deslizamentos de terra nos bairros Pedras Grandes e Ribeirão Porto Franco. Uma casa foi afetada.

Na cidade de Timbó, as chuvas intensas provocaram enxurradas em diversos pontos, com registro de 25 ocorrências entre alagamentos e deslizamentos em cinco bairros. Duas casas interditadas para melhor averiguação dos danos.

Em Joaçaba, no Meio-oeste, parte de muro de uma obra cedeu, levando parte de uma rua (foto abaixo). A área foi isolada e foi feito um desvio para a água da chuva.

Foto: Defesa Civil - SC Foto: