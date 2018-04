O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou na manhã desta segunda-feira, 2, em entrevista à rádio Jovem Pan, que "as condições estão dadas para termos queda das taxas bancárias". "Primeiro com Selic mais baixa, segundo com medidas do cartão de crédito", acrescentou.

Ele lembrou que, no Congresso, há "várias medidas" em tramitação que buscam melhorar as garantias e reduzir os custos. "Tudo leva a crer que ao longo do tempo a taxa vai cair. Acredito que vão cair, mas de forma sustentada. Não de forma voluntariosa. Se cair, cai de vez."

Ilan Goldfajn afirmou ainda que, para que o Brasil tenha uma taxa neutra próxima dos padrões internacionais, é preciso continuar "no processo de mais reformas e ajustes".

"Sob o ponto de vista da política monetária, temos que manter inflação baixa, assim a gente garante que a taxa de juros também vai ficar menor", ponderou o presidente do BC. "Se a gente conseguir isso, vamos ter mudança muito importante nos investimentos, taxas bancárias. Precisamos manter este caminho", disse. "As nossas projeções dependem que a gente mantenha inflação baixa com a continuidade de reformas e ajustes."