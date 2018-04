A BR-101 tem seis quilômetros lentidão no trânsito entre São José e Palhoça, sentido Florianópolis, na manhã desta terça-feira. Não há registro de acidentes até 7h10. As informações são da Arteris Litoral Sul.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na Via Expressa (BR-282) há congestionamento no sentido Ilha desde as proximidades do Shopping Itaguaçu até a ponte Pedro Ivo Campos. Quem tenta desviar por Barreiros, na rua Leoberto Leal, ou por Coqueiros, na Av. Max de Souza, também encontra lentidão.

Em Florianópolis há congestionamento no Sul da Ilha desde o Golaço Floripa na SC-405 até o trevo do Rio Tavares. Na Lagoa da Conceição o trânsito começa no centrinho do bairro e segue até o Morro da Lagoa. Por fim, também há lentidão nos dois sentidos da rua Antônio Edu Vieira, no Pantanal.

Confira o que os usuários do Waze estão relatando em tempo real







Leia mais

Blumenau decreta emergência após chuva de sábado

Suspeito de matar soldado Caroline é morto em confronto com o Bope no RN

Casos de farra do boi aumentam 150% em SC e 14 pessoas já foram presas

Acompanhe as atualizações do trânsito no twitter da Autopista

Tweets by Arteris_ALS