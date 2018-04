Um primeiro avião com diplomatas russos expulsos dos Estados Unidos após o caso de envenenamento do ex-espião Serguei Skripal pousou neste domingo no aeroporto moscovita de Vnukovo.

No avião, um Il-96, viajavam 46 diplomatas e suas famílias, de acordo com a agência Tass.

A televisão russa exibiu imagens do momento em que os passageiros desciam do avião.

Um segundo avião com diplomatas russos deve pousar em Moscou na tarde de domingo.

No total, 171 pessoas, entre diplomatas russos expulsos e seus parentes, deixaram ou deixarão os Estados Unidos.

* AFP