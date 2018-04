O domingo será de tempo encoberto e chuva fraca a moderada na maior parte de Santa Catarina. De acordo com o meteorologista Marcelo Martins, da Epagri-Ciram, um sistema de baixa pressão continua a atuar no Estado, trazendo instabilidade.

A previsão indica que deve chover entre 10 e 30mm ao longo, com possibilidade de volumes maiores no Litoral e no Oeste. Durante a manhã, uma faixa que vai de Laguna a Porto Belo tem sol e poucas nuvens, porém esse panorama deve mudar ao longo da tarde. Os últimos dias foram de chuva intensa no Estado. Em Florianópolis, por exemplo, foram 150 mm, enquanto o previsto para todo o mês era de cerca de 140 mm.

Panorama para a semana

A segunda-feira ainda deve apresentar alguma instabilidade, porém a tendência é que o sistema de baixa pressão siga para alto mar, deixando o tempo mais firme em toda Santa Catarina. O mesmo padrão tende a continuar a partir da terça-feira.

