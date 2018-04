O novo ministro da Saúde, Gilberto Occhi, disse, ao tomar posse na manhã desta segunda-feira, 2, que é necessário "garantir as conquistas" do governo do presidente Michel Temer, como a redução da taxa de juros e a criação do teto de gastos.

Em meio às denúncias de favorecimento ao setor portuário, que vieram à tona durante a Operação Skala na semana passada e que levaram à prisão de pessoas próximas do presidente da República, Occhi adotou um discurso em defesa da continuidade do governo.

"Denúncias que mais tarde não são caracterizadas fazem mal à democracia, à liberdade, às pessoas. O presidente não quis que não se apurasse, mas não podemos condenar as pessoas de forma antecipada", disse o novo titular da Saúde.