As estradas federais que cortam Santa Catarina tiveram menos acidentes, feridos e mortos durante os quatro dias da Páscoa deste ano, na comparação com 2017. Entre a quinta-feira Santa e o domingo, foram quatro mortes ( contra cinco no ano passado), 118 feridos (contra 165) e 127 acidentes (contra 154). Os dados são da Polícia Rodoviária Federal.

O inspetor Adriano Fiamoncini comemorou os dados da Operação Semana Santa e disse que as equipes da PRF se posicionaram em locais e horários mais críticos, onde haveria maior probabilidade estatística de ocorrências graves. Ele lembrou ainda que uma equipe capacitada em em educação para o trânsito rodou o Estado para orientar motoristas e passageiros.

Um dos fatos negativos, segundo o inspetor, foi a quantidade de motoristas flagrados acima do limite de velocidade: 5690. Ele alerta para a necessidade de conscientização dos condutores.

— É um número elevadíssimo. Teve um caso em Mafra em que o motorista estava a 170km/h, em uma rodovia de pista simples. É mais do que o dobro da velocidade permitida no local, de 80 km/h.

Ainda durante a Operação Semana Santa, foram apreendidos 827 quilos de maconha em uma carga de milho na BR 163, em Guaraciaba, e recuperados quatro veículos roubados.

Mais mortes em rodovias estaduais

Entre a quarta-feira e o domingo, doze pessoas perderam a vida nas estradas — se somadas também as rodovias estaduais. No caso das estradas administradas pelo Estado, foram oito mortes. O acidente mais grave ocorreu em Tijucas, na sexta-feira, onde três pessoas morreram na colisão entre um Gol e um Astra na SC-410.

