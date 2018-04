O presidente boliviano, Evo Morales, anunciou nesta segunda-feira que pedirá à Assembleia Legislativa que investigue as denúncias de corrupção no país vinculadas à Odebrecht. Em entrevista coletiva em La Paz, Morales afirmou que uma comissão parlamentar será encarregada de apurar se houve extorsão ou subornos durante a construção de obras pela empreiteira brasileira.

A informação foi divulgada pela Agência Boliviana de Informação (ABI). Segundo essa agência estatal, na quinta-feira veio a público um documento que revelaria o pagamento de supostas comissões a ex-gerentes do Serviço Nacional de Caminhos, atual Administradora Boliviana de Rodovias, na construção da rodovia Roboré-El Carmen.

Durante o anúncio, Morales afirmou que nem ele nem seu governo estão implicados em corrupção com empresas, "menos ainda com a Odebrecht". Ele disse que uma comissão mista no Legislativo, com deputados governistas e opositores, estará encarregada de se debruçar "de maneira transparente" sobre o caso.