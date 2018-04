O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) ganhou força em cinco das sete capitais pesquisadas entre a terceira quadrissemana de março e o fechamento do mês, informou na manhã desta terça0feira, 3, a Fundação Getulio Vargas (FGV). No geral, o IPC-S acelerou de 0,14% para 0,17% no período. Em fevereiro, o índice fora também de 0,17%.

Por regiões, o acréscimo nas taxas foi apurado em Brasília (0,07% para 0,08%), Belo Horizonte (0,30% para 0,45%), Recife (-0,09% para -0,02%), Rio de Janeiro (0,34% para 0,47%) e Porto Alegre (0,09% para 0,14%).

Já Salvador (-0,04% para -0,17%) e São Paulo (0,14% para 0,10%) registraram decréscimo nas taxas entre a terceira e a quarta quadrissemana de março, informou a FGV.