Apesar do anúncio da sucessão de Henrique Meirelles no Ministério da Fazenda ainda não ter sido feito pelo governo, o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes elogiou nesta terça-feira, 3, "a escolha" do secretário-executivo da pasta, Eduardo Guardia, para chefiar o ministério.

"Fico feliz que Guardia continuará o trabalho à frente do Ministério", disse Nardes, em discurso durante apresentação do Relatório de Gestão 2017 do Ministério da Fazenda.

Guardia participa da cerimônia ao lado de Meirelles na mesa da autoridades.