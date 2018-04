A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), convocou os partidos de esquerda a se unirem em torno da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que poderá ser preso a partir da próxima quarta-feira, 4, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) irá deliberar sobre seu habeas corpus preventivo.

"A história vai nos cobrar por esse momento, pelo enfrentamento das forças do atraso. O que nos une é muito mais importante do que o que nos separa. Neste momento, temos que deixar de lado as nossas divergências, as nossas candidaturas", disse a senadora, na noite desta segunda-feira, 2, no Rio. Ela participa de ato no Circo Voador em defesa de Lula, com a presença de parlamentares do PT, PSOL, PSB, PCdoB e PCO.

"Temos que lutar pelo Brasil, pelo povo brasileiro, pela democracia, pela nossa Constituição. É isso que o povo espera de nós. Por isso a tarefa mais importante é que a gente forme uma grande ampla frente democrática e progressista", afirmou Gleisi.

Lula foi condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a 12 anos e um mês de prisão em janeiro, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá. A decisão ratificou a proferida pelo juiz Sergio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba em julho do ano passado.

Agora, os ministros irão votar se a execução da pena passa a valer ainda que haja recursos pendentes no Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou mesmo no STF. O ato no Circo Voador foi batizado de "Em defesa da democracia - Justiça para Marielle", menção à vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada no dia 14 na região central do capital. Com capacidade para cerca de 5 mil pessoas, a casa de espetáculos está lotada de apoiadores do ex-presidente.

uma grande ampla frente democrática e progressista", afirmou Gleisi.

Lula foi condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a 12 anos e um mês de prisão em janeiro, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá. A decisão ratificou a proferida pelo juiz Sergio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba em julho do ano passado.

Agora, os ministros irão votar se a execução da pena passa a valer ainda que haja recursos pendentes no Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou mesmo no STF. O ato no Circo Voador foi batizado de "Em defesa da democracia - Justiça para Marielle", menção à vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada no dia 14 na região central do capital. Com capacidade para cerca de 5 mil pessoas, a casa de espetáculos está lotada de apoiadores do ex-presidente.