As mudanças anunciadas no início da semana pelo presidente Michel Temer na Esplanada dos Ministérios foram publicadas nesta segunda-feira, 2, no Diário Oficial da União (DOU) em edição extraordinária. Os novos titulares assumiram os cargos na segunda.

O documento traz a nomeação de Nelson Antônio de Souza para exercer o cargo de presidente da Caixa Econômica Federal, em substituição a Gilberto Occhi, nomeado ministro da Saúde, e a do ex-diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura Transportes (DNIT) Valter Casimiro como ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Occhi assume a Saúde no lugar de Ricardo Barros e Casimiro, no lugar de Maurício Quintella.

As mudanças fazem parte da reforma ministerial que ocorre por causa das eleições deste ano. Segundo o governo, 14 pastas devem atingidas pela reforma. Os ocupantes de cargos públicos têm até 7 de abril para se desincompatibilizar se quiserem concorrer no pleito de outubro.