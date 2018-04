A cidade de Curitiba teve manifestações pela prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em dois pontos da cidade na noite desta terça-feira, 3. Uma delas foi realizada em frente ao prédio da Justiça Federal, no bairro Ahú, e a maior foi no Centro da cidade, na região da Boca Maldita. As duas mobilizações reuniram cerca de 5 mil pessoas e foram organizadas pelos movimentos Vem Pra Rua, Brasil Livre (MBL) e Lava Togas.

A expectativa inicial era de reunir cerca de 3 mil pessoas, mas no começo da noite, as manifestações começaram a atrair pessoas que saíam do trabalho e os organizadores chegaram a estimar a presença de 18 mil pessoas - o que não correspondeu às observações da Polícia Militar.

Para o coordenador do MBL no Paraná, Júnior Ramos, o mais importante é a mensagem que os atos em todo o Brasil pretendem passar à Justiça: "Não só Lula, mas vários outros vão acabar saindo da prisão e pode complicar ainda mais a situação da Lava Jato. A manifestação popular tem o objetivo de abrir os olhos do STF do que pode acontecer", afirma Ramos.

Na frente do prédio da Justiça Federal, os manifestantes gritaram palavras de ordem em favor do juiz Sérgio Moro (que estava no prédio, mas não saiu para prestigiar o grupo). De camisas amarelas e apitos, os participantes penduraram faixas nas grades do edifício, com frases de apoio à Operação Lava Jato.

Na Boca Maldita, os animadores gritavam palavras de ordem pela prisão imediata de Lula. "As pessoas de bem deste País não podem aceitar que o STF liberte este bandido", disse um empresário, presente no ato ao lado de toda a família.