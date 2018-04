Um homem de 33 anos foi atropelado por um ônibus na via marginal da BR-101 em Laguna, no Sul do Estado, por volta das 22h de segunda-feira. O acidente ocorreu no km 309 da rodovia, em frente ao posto de combustível Lagoa, trecho pouco iluminado e sem acostamento.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem estava cambaleando na pista quando foi atingido pelo ônibus da Lagunatur — o qual fazia o trajeto de Itapirubá para o Centro e que, segundo os agentes, tentou evitar o acidente. A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O corpo foi encaminhado para análise do Instituto Médico Geral (IML). Na análise preliminar não havia sinais de embriaguez, segundo a PRF. A Lagunatur foi procurada para manifestar o seu posicionamento oficial sobre o acidente, mas não havia enviado o contraponto até 9h30 desta terça-feira.

