O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou que a autoridade monetária prevê uma recuperação consistente da atividade econômica este ano, mas que há riscos no radar. "Para 2018, esperamos recuperação consistente da economia, com inflação em direção às metas. Mas há riscos. O cenário internacional encontra-se benigno, mas não podemos contar com essa situação perpetuamente", disse.

Ilan disse que houve avanços significativos e estruturais na agenda do BC, mas que o Brasil precisa continuar no caminho de ajustes e de reformas para manter a inflação baixa, a queda dos juros estruturais e a recuperação sustentável da economia, durante o seminário "A retomada do crescimento", promovido pelo Centro de Economia Mundial da Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio.

"Temos uma agenda cheia, que vai além desse ano. É um legado para o futuro", mencionou Ilan Goldfajn, sobre as medidas tomadas pelo BC.