Moradores convivem com militares do Exército que estão atuando na intervenção federal

Há uma separação invisível no Rio de Janeiro. A cidade é dividida em duas sem muros ou barreiras. Pelo contrário. O túnel Rebouças interliga os lados contrastantes. E a explicação dessa segmentação está na ponta da língua dos cariocas:

– O Rio é grande, nem todos os lugares que são complicados. Na Zona Sul não tem isso, aqui é diferente. A intervenção não chegou em Copacabana. É mais localizado na Zona Norte e na Zona Oeste – conta o vendedor de praia Guilherme Martins, 23 anos.

O relato dele se repete pelas ruas da cidade. O carioca sabe que basta atravessar o Rebouças de um lado para o outro que o cenário muda. Na Zona Sul estão praias mundialmente conhecidas e o metro quadrado mais caro do Brasil. Copacabana, Leblon e Ipanema ficam lá. Nos primeiros 30 dias da intervenção federal militar na cidade, as Forças Armadas não estiveram nesses lugares. Em uma caminhada ou pedalada pelo calçadão de Copacabana no final de tarde, só se enxergavam policiais militares. E mesmo assim eram quatro em pouco mais de três quilômetros. No Arpoador, onde o pôr do sol atrai milhares de turistas, a segurança era maior, com policiais perto das famosas pedras.

Apesar de o vendedor Martins contar que não lembrava de ter visto arrastão por aqueles lados, a sensação ao caminhar pela praia fica longe de uma tranquilidade plena. Talvez seja pelos constantes relatos de insegurança. De nada adianta as ressalvas: “na Zona Sul é diferente”. Um motorista de aplicativo revela a tática:

– Quando o turista nos pergunta se há perigo, a gente ameniza a situação, senão eles não saem do hotel. Aqui no Rio é o lugar que você escolhe, não é em todos que têm perigo.

Nos pontos turísticos da cidade o clima é diferente das zonas Oeste e Norte da cidade Foto: Diorgenes Pandini / Diario Catarinense

A sensação de risco iminente, porém, tem efeitos. Comerciantes das praias relatam queda no movimento. As pessoas saem menos de casa e os turistas descartam roteiros. Na areia de Copacabana, em uma quarta-feira de março, o clima é de tranquilidade. Não há medo. Dona de um restaurante em Campo Grande (MS), Petronila Fernandes viajou com a família inteira para conhecer o Rio. O encantamento da turista estava no sorriso, no olhar, nos óculos escuros e no chapéu marrom com fita escura:

– Estou enlouquecida de amor pelo Rio, passeamos à beça, tudo de bom. Vi polícia e Exército em alguns pontos da cidade. Fui na Rocinha, meu filho me levou, subi de moto, super tranquilo, ninguém parou, ninguém pediu nada, estou satisfeita de ter vindo passear aqui, valeu a pena.

Próximas de Petronila, as jovens inglesas Danielle Joyce, Amy Harttey e Janne Suykeris deitaram na areia sem preocupação. Nem perceberam a água do mar levar chinelos e partes de biquíni. Em férias na cidade, só viram violência em uma briga casual:

– Nós realmente não tivemos nenhuma experiência ruim, de violência, ou qualquer coisa... Durante o Carnaval vimos uma briga, mas foi só entre duas pessoas, dois bêbados – lembrou Danielle.

A menos de 500 metros dali, na esquina da Avenida Atlântica com a Rua Paula Freitas, o taxista Auremar Nava tem um sentimento oposto ao das turistas. Está desiludido:

– O turismo diminuiu bastante por causa da insegurança. O Rio é perigoso em qualquer lugar, não tem nada seguro. A intervenção não mudou nada.

Nava, como é conhecido entre os colegas de trabalho, diz que consegue entrar em todas as comunidades do Rio. Mas é porque ele respeita as “regras”: apaga o farol, acende a luz interna e abaixo os vidros. Essa é uma realidade nos acessos às principais favelas cariocas, inclusive em duas que ficam na Zona Sul: as famosas Vidigal e Rocinha. Nesta última, até chegar perto é perigoso aos mais desavisados. Em um prédio público ao lado, o responsável pela segurança proibiu fotos do último andar. Segundo ele, os traficantes fazem ameaças caso alguém registre imagens da comunidade de cima do edifício. Nos condomínios vizinhos os síndicos também têm medo e proíbem qualquer equipe de imprensa de entrar.

PM e Exército se dividem no patrulhamento da Vila Kennedy Foto: Diorgenes Pandini / Diario Catarinense

Moradores relatam medo mesmo com presença do Exército

Vidigal e Rocinha são a exceção na divisão territorial da capital fluminense. A maioria das comunidades vulneráveis dominadas pelo tráfico está nas zonas Norte e Oeste. Esse é o caso da Vila Kennedy, na região do Bangu, que na metade do ano passado foi declarada bairro. A VK, como é chamada pelos moradores, foi a primeira comunidade a receber operações diárias das Forças Armadas dentro da intervenção federal militar.

A Kennedy é dividida pela Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade e reconhecida por ser palco de constantes tiroteios. De um dos lados do bairro há um morro tomado pelo matagal. Atrás dele está a Vila Aliança, localidade dominada por uma facção criminosa inimiga do grupo que comanda a VK. Por isso os confrontos são constantes e adentram pelas ruas das duas comunidades. Mesmo com o Exército circulando constantemente, os moradores têm medo.

Até aceitam dar entrevistas, mas evitam dizer os nomes: “olha que vão te pegar embaixo da cama”, gritou uma moça em tom de brincadeira para um rapaz que falava com a imprensa. Dona de uma pequena loja, uma das moradoras que preferiu manter anonimato aponta para duas marcas de tiros próximo à sua porta. Ela está tentando vender seu comércio para mudar de vida. Vai atrás dos pais. Há 20 anos eles moram em Florianópolis :

– Aqui não dá mais. Meu pai vive me chamando para ir embora. Já estive em Florianópolis, é muito bom lá.

Mas há quem não desistiu da Kennedy. Mãe de cinco crianças, Priscila Passos da Silva está esperançosa com a presença do Exército. No sábado, 17 de março, os militares passaram o dia em operações dentro do bairro. Junto com eles o poder público levou atendimentos sociais e médicos. Foi diante nesse cenário de transformação que Priscila viu a perspectiva de um horizonte diferente:

– Peço que entre ação social na comunidade. Não quero que entrem só homens armados, porque isso as crianças veem todos os dias. Espero lazer, cultura, aprendizado para os jovens.

Até mesmo o prefeito Marcelo Crivella esteve lá naquele sábado. Entregou licenças de trabalho para ambulantes e prometeu um futuro melhor para os moradores do bairro. A desconfiança, no entanto, é grande. A maioria do moradores está receosa sobre o que vem pela frente:

– Isso não vai dar em nada. O Exército vai embora e tudo irá continua igual – lamentou um morador que voltava para casa.

Mauro Pereira de Assis está na Vila Kennedy há 50 anos. Viu a comunidade tomar forma. Também presenciou a morte do filho. O perdeu para o tráfico:

– Eu estava quase tirando ele (do tráfico). Mas não deu tempo. Sempre dei atenção a ele, lutamos até o final. Um cara que vive na vida do crime tem família, e às vezes tem família boa.

Militares nas ruas da Vila Kennedy, que enfrenta disputa de traficantes por espaços de vendas de droga Foto: Diorgenes Pandini / Diario Catarinense

As histórias na Kennedy surgem aos montes. De esquina em esquina os moradores cumprimentam, saúdam os desconhecidos. E avisam que se o Exército não estivesse ali, dificilmente haveria estranhos circulando livremente pelas ruas. Principalmente por conta das barricadas, obstáculos presentes nas vias de entrada e saída, mas retirados pelos militares. A intenção do comando da intervenção é fazer da localidade um laboratório para outras operações de retomada do espaço. Nos próximos dias os militares vão sair definitivamente para entregar a segurança de novo à Polícia Militar (PM).

Para os moradores fica a expectativa de dias melhores. Conviver com constantes tiroteios incomoda, altera rotina e instaura o medo visível. Quem mora na Kennedy não quer se sentir na Zona Sul, apenas espera sentir o gostinho real do que é ser um cidadão da chamada Cidade Maravilhosa. O gosto atual é de algo longe disso, inclusive para o restante da cidade. A morte de Marielle Franco levou milhares às ruas por Justiça. Mostrou um rosto do Rio pouco conhecido, o da reação à violência, o de cobrança por dias melhores. Mas, dois dias depois, o pequeno Benjamin, de 2 anos, morreu atingido por uma bala perdida no Complexo do Alemão. E essa rotina segue. Os cariocas dormem e acordam sob o ritmo dos tiroteios na expectativa de um silêncio ainda distante.

