A ocupação dos territórios vulneráveis no Rio de Janeiro e em Florianópolis estão intimamente ligadas à violência. Nos dois locais houve uma remoção de moradores de pontos considerados críticos para conjuntos habitacionais com déficit de estrutura. Isso ocorreu na capital catarinense na década de 1990, mas foi mais emblemática na capital fluminense com uma soma de fatos que ocorreram em anos anteriores.

A explicação é do professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e diretor-geral do Laboratório de Estudos das Transformações do Direito Urbanístico Brasileiro (Ledub), Alex Magalhães. Segundo ele, depois da Segunda Guerra Mundial surgiu a região da Baixada Fluminense. O espaço era populoso e teve presença histórica de grupos de extermínio. Era uma figura parecida com leões de chácara, que andavam armados.

Na década de 1980, esses justiceiros começaram a alcançar cargos políticos. O cenário se agravou com a entrada do Rio de Janeiro na rota do tráfico internacional de drogas, também nos anos 1980. Por uma questão de estratégia, os traficantes se abrigaram nas favelas, consideradas seguras para o estoque e venda de produtos.

– A única coisa que o Estado tem realizado é entrado nas favelas e feito confrontos. O Estado trata populações pobres como bandidos, não os vê como cidadãos – critica o pesquisador.

As remoções ocorridas no Rio são outro fator preponderante para a criminalidade instalada na cidade. A Vila Kennedy, por exemplo, onde o Exército ocupa as ruas há um mês, passou por processo desse tipo. Na década de 1960, moradores de pontos como o Morro do Esqueleto, na Barra da Tijuca, foram removidos de lá para a construção da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). A área, inicialmente, receberia um hospital. Mas a obra não foi concluída. Assim, pessoas da região passaram a ocupar esse terreno. O poder público decidiu então retirá-los de lá para levar o grupo até a recém-construída Vila Kennedy.

– Chegamos aqui e não tinha nada. Eram somente as casas. Depois foi crescendo, veio comércio – Jorge Barbosa, moradora do bairro desde a sua criação.

Magalhães lembra que quando os moradores chegaram na região, não havia serviços disponíveis, o que tornou as áreas bolsões de miséria. O mesmo ocorreu na famosa comunidade de Cidade de Deus.

