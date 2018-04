As comparações se tornaram inevitáveis com o crescimento dos índices de criminalidade em Florianópolis nos últimos anos. Chacinas, assassinatos de repercussão e confronto de facções colocaram a Capital catarinense de frente para um espelho onde a imagem reversa é a cidade do Rio de Janeiro anos atrás, quando as forças de segurança ainda não haviam entrado em colapso. Agora, sob intervenção federal com a presença das Forças Armadas em pontos críticos, o Rio traz lições para Florianópolis evitar que o rumo da cidade acabe no mesmo destino.

Na capital fluminense, o medo está diluído entre os moradores da, mas escondido sob a anestesia diária. Morrem criança, grávida, vereadora e a rotina segue. No final de 2017, os florianopolitanos passaram a aceitar como natureza do dia a dia os constantes assassinatos, alguns inclusive ocorridos em vias movimentadas. O comportamento carioca traz a primeira lição: ficar apático à violência trava cobranças por melhorias.

No Rio é comum os moradores saberem discernir sobre o controle das comunidades. Taxistas dizem com facilidade onde as facções dominam e os pontos em que os milicianos ditam as regras. Fazem parte de milícias policiais corruptos responsáveis por grupos que criam “leis” entre os moradores. Chegam a cobrar por serviços paralelos como TV a cabo e gás. Em Florianópolis, por outro lado, não há notícia desse tipo de atuação, o que eleva o grau de confiança na polícia. Manter as corporações idôneas para o combate ao crime é outro ensinamento que surge a partir da situação caótica do Rio.

Além disso, a degradação das estruturas das polícias Civil e Militar é visível nas ruas do Rio. Viaturas danificadas se espalham, enquanto o efetivo está 40% abaixo do ideal. Evitar que as forças de segurança de SC cheguem a esse ponto é um outro norte para o Estado. Ao mesmo tempo, é uma dificuldade: mesmo com uma tecnologia exemplar para atendimento às ocorrências, recentemente, soldados de diferentes cidades reclamaram de excesso de veículos em oficinas, falta de combustível e necessidade de melhorias nos materiais de trabalho.

– Os espaços com maior número de homicídios ficam onde o poder público deixou desordenado e onde não existem ferramentas públicas. Isso permitiu tornar esses locais terras de ninguém. E não existe terra de ninguém, alguém vai tomar conta e ocupar geograficamente. O abandono permite a ocupação dos grupos de milícia e do tráfico – descreve Ubiratan Angelo, ex-comandante-geral da Polícia Militar (PM) do Rio de Janeiro e atual coordenador de segurança da ONG Viva Rio.

Preocupação sobre locais onde a polícia não entra

Uma das coordenadoras do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania do Rio de Janeiro, Silvia Ramos alerta para um importante sinal de perda do controle do poder público sobre as comunidades. Segundo ela, quando se percebe o domínio de grupos criminosos em pontos específicos é preciso atenção. Em algumas favelas do Rio, as polícias e a prefeitura têm dificuldade de entrar. Na capital de SC, há locais onde facções criminosas controlam entradas e saídas e impõem regras de convivência. Isso, segundo Silvia, é preocupante, o que apresenta para Florianópolis uma lição valiosa de aprendizado. Da mesma forma, a pesquisadora enxerga a necessidade de postura diferenciada das polícias cariocas, que enfrentam um sucateamento:

– A primeira lição que vem do Rio é de que não se faça uma política de segurança baseada na ideia de que o tratamento dentro da favela e das áreas populares pode e tem que ser totalmente diferente do tratamento de política de segurança nas áreas ricas e de elite.

Ao lado das principais vias da cidade se espalham favelas. Casas empilhadas em áreas vulneráveis se somam ao apartamentos mais caros do país na Zona Sul para abrigar 6,4 milhões de pessoas, segundo a última estimativa do IBGE. A capital catarinense, com seus 488,5 mil habitantes não chega a 10% da população carioca.

A condição demográfica, apontam especialistas, tornou-se para o Rio uma barreira na luta contra o crime. Em SC, as forças de segurança trabalham com cenários menos complexos. Enquanto na Rocinha, a maior favela do país, há perto de 100 mil moradores, o Maciço do Morro da Cruz, em Florianópolis, onde estão localizadas parte das comunidades que mais preocupam as polícias como o Horácio e Mocotó, soma 22,5 mil pessoas, segundo estimativa da prefeitura.

Com espaços mais reduzidos, SC consegue ter maior envolvimento de entidades comunitárias e civis organizadas, aspecto que a Capital catarinense precisa seguir fazendo como lição de casa.

– A maioria das cidades de Santa Catarina tem baixo adensamento populacional. Isso permite que se trabalhe um elemento fundamental de contenção ao crime que é o controle social da violência. Isso é aquela família em que o pai conhece o filho do outro e há um controle social entre eles – detalha Daniel Cerqueira, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

