Os argentinos voltaram com tudo para Santa Catarina. Dados da Fecomércio apontam que os hermanos mais que dobraram a sua participação entre o total de turistas no litoral catarinense no verão 2017/2018. Eles já representam quase um quarto (23,7%) dos visitantes — no verão passado, eram 10,7%.

Os gaúchos também aumentaram a presença, mas em ritmo menor: passaram de 27,9% para 29,3%. Os nossos vizinhos do Sul são a maioria, seguidos dos argentinos, catarinenses (16,1%), paranaenses (12,9%) e paulistas (7,3%). As informações fazem parte da Pesquisa Fecomércio de Turismo - Verão no Litoral Catarinense 2018, divulgada nesta terça-feira com dados das cidades de Balneário Camboriú, Bombinhas, Florianópolis, Garopaba, Imbituba, Laguna, Porto Belo e São Francisco do Sul .

Outra notícia comemorada pelos empresários do setor foi o aumento dos turistas com maior poder aquisitivo. No caso das classes A e B+, a participação cresceu de 14% para 19%. Na classe B-, o aumento foi menos intenso: de 11% para 13%. Isso fez com que houvesse um aumento de R$ 21 no ticket médio, passando de R$ 135 para R$ 156. Esse indicador apresenta o valor médio que cada cliente gastou nas compras num estabelecimento.

Na classe C, que representa mais da metade dos turistas em Santa Catarina, houve estabilidade em 58% de participação. As classes D e E, por sua vez, tiveram quedas para 9% e 2%, respectivamente.

Mais homens

Uma informação que chamou a atenção na pesquisa foi o crescimento da presença de turistas do sexo masculino. Normalmente, as mulheres são maioria no litoral. Nesta temporada, porém, a proporção de dois homens para cada mulher (66,5% X 33,5%), segundo a Fecomércio.

Na divisão por faixa etária, predominam as pessoas entre 31 e 50 anos, com 50,1% do total. Os jovens entre 18 e 30 anos, por outro lado, são 32,4%. No que se refere ao estado civil, os casados ainda são maioria, porém a sua presença diminuiu: passou de 59,8% para 55,4%. Os solteiros, ao contrário, aumentaram a participação de 30,7% para 37,9%.

Carro próprio e casa alugada

Sobre as formas de chegada aos destinos turísticos, a Fecomércio mostrou que a maior parte dos visitantes ainda utiliza o carro próprio (70%). Ônibus (13,5%) e avião (13,2%) aparecem em distantes segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Em relação à hospedagem, 35% ficaram em imóveis alugados — destes 10% usaram a ferramenta AirBnb. Os clientes de hotéis e pousadas foram 33%. Já outros 20% ficaram na casa de parentes ou amigos.

O crescimento de três pontos percentuais na hotelaria fez com que os empresários do setor contratassem mais. Em geral, 63% dos hoteleiros fizeram contratações temporárias para o verão. Entre os que contrataram, a média foi de nove funcionários a mais, contra 7,6 na temporada passada.

Pessimismo em queda

Ao todo, 552 empresários foram ouvidos para a elaboração da pesquisa. Na média, eles apontaram que houve queda de 8% no faturamento em relação à temporada passada. Trata-se, no entanto, de um queda menor que a registrada em 2017: de 13%.

Além disso, a estimativa é de que o faturamento dos meses de verão foi 34% maior, em média, do que nos demais meses do ano.