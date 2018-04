O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, na noite desta segunda-feira, 2, que o próximo governo terá de adotar uma política econômica oposta à atual. "Quem ganhar a eleição vai ter que mudar a PEC do Gasto e fazer a PEC do Investimento", disse o petista, durante ato em sua defesa no Rio.

No discurso, Lula defendeu incentivos à indústria nacional, criticou as petroleiras estrangeiras e disse que a Petrobras deve atender aos interesses nacionais. "Não sou um cara que vê conspiração em tudo, mas o que está acontecendo no Brasil tem o dedo das multinacionais de petróleo", afirmou.

O ex-presidente criticou ainda a reforma trabalhista e pediu que seus aliados se mantenham mobilizados. "Lembrem da campanha das diretas. A gente colocou muita gente na rua e não levou. O mais importante é manter o ânimo", disse.