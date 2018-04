A vencedora do Nobel da Paz Malala Yousafzai deixou nesta segunda-feira o Paquistão, após uma visita de quatro dias repleta de emoção, e retornou para o Reino Unido, onde mora há cinco anos com sua família.

"Malala Yousafzai e sua família partiram de Islamabad para retornar a sua casa", afirmou o governo paquistanês. A informação foi confirmada por uma fonte do aeroporto de Islamabad

Malala fez uma viagem surpresa ao Paquistão na quinta-feira, mais de cinco anos depois de ter sido ferida em um atentado talibã.

Com apenas 11 anos, Malala tinha um blog no site da BBC em urdu, a língua nacional do Paquistão, no qual escrevia com o pseudônimo Gul Makai e descrevia o pânico que dominava o vale de Swat sob o domínio dos extremistas.

Os talibãs, expulsos do vale pelo exército em 2009, acusaram Malala de veicular "propaganda ocidental" e decidiram matar a jovem.

A adolescente ficou gravemente ferida e foi atendida em um hospital militar local antes de transportada para Birmingham, no Reino Unido. Atualmente estuda Economia, Filosofia e Ciências Políticas na Universidade de Oxford.

Com o tempo, Malala se tornou um símbolo mundial da luta contra o extremismo e pelo direito das mulheres à educação, o que rendeu o Prêmio Nobel da Paz em 2014, ao lado do indiano Kailash Satyarthi.

"Estes cinco anos sempre sonhei em poder voltar a meu país", disse pouco depois de desembarcar em Islamabad na quinta-feira.

No sábado, Malala fez uma rápida visita ao vale de Swat, onde nasceu e onde os talibãs executaram o ataque.

"Eu deixei Swat com os olhos fechados e agora eu retorno com os olhos abertos", afirmou.

As autoridades paquistanesas, acusadas de não combater com afinco as raízes do extremismo, mencionam a região de Swat como exemplo do sucesso da luta do governo contra os talibãs e grupos ligados à Al-Qaeda. Recentemente a região foi declarada suficientemente segura para sua reabertura ao turismo.

