O Palácio do Planalto confirmou que a primeira-dama Marcela Temer comprou uma casa do advogado José Yunes, ex-assessor e amigo próximo do presidente Michel Temer. De acordo com o Planalto, em 2010 Temer fez uma doação de R$ 800 mil à primeira-dama e o dinheiro foi destinado à compra do imóvel, localizada no Alto de Pinheiros, em São Paulo. Ainda de acordo com os assessores, a residência, que está alugada, é registrada no imposto de renda de Marcela. As informações são do blog de Andréia Sadi, do G1.



De acordo com o blog, Yunes foi questionado sobre a transição no depoimento à Polícia Federal na última semana, quando o advogado foi preso durante a Operação Skala, que investiga irregularidades no decreto dos portos. No depoimento anterior, prestado em novembro de 2017, Yunes disse que o único negócio que ele havia feito com Temer havia sido feito há mais de 20 anos, quando vendeu uma sala comercial ao presidente, local onde funciona o seu escritório político.



Procurada, a defesa de Yunes confirmou a venda do imóvel e afirmou que o advogado "não omitiu" nenhuma informação.