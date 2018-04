Por meio de nota, o MDB confirmou que a filiação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ocorrerá nesta terça-feira, 3, em Brasília, na sede da legenda, a partir das 11 horas. Na reunião da Executiva, também ocorrerá a filiação do deputado Beto Mansur (SP). Segundo o texto divulgado pela presidência da legenda, está prevista a participação do presidente Michel Temer, porém a confirmação ainda será feita oficialmente pelo Palácio do Planalto.

Temer e Meirelles embarcaram para São Paulo hoje para participar do Fórum Econômico Brasil-Países Árabes. Depois, o presidente segue para Santos, no litoral paulista, e participa da cerimônia de abertura do 62º Congresso Estadual de Municípios.