O presidente Michel Temer anunciou nesta terça-feira, 3, que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está preparando junto com dirigentes do MDB o "Ponte para o Futuro 2", com novas propostas do partido para serem executadas no próximo governo. O anúncio foi feito em discurso durante o ato de filiação do ministro à legenda, quando Temer começou sua fala dizendo que Meirelles está "habilitado para ocupar qualquer cargo no País".

"Quero começar dizendo uma coisa. Meirelles, você está habilitado para ocupar qualquer cargo no País, não tenho a menor dúvida disso", afirmou Temer. O ministro se filiou ao MDB com o objetivo de tentar viabilizar uma candidatura pela sigla à Presidência da República, mas enfrentará a concorrência interna do próprio Temer, que já anunciou publicamente seu desejo de disputar reeleição. Caso Temer concorra, o MDB quer que o ministro seja candidato a vice.

No discurso, Temer lembrou que, quando chegou à Presidência após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o MDB, por meio da Fundação Ulysses Guimarães, apresentou o "Ponte para o Futuro", com propostas que visavam implementar no governo. "Eram as ideias do MDB para mostrar que o MDB era um partido de ideias e não de execução política", afirmou. "E por isso, Meirelles está trabalhando com (Romero) Jucá e Moreira (Franco) no Ponte para o Futuro 2", emendou.

O presidente disse ainda ter "absoluta convicção" de que a chegada de Meirelles é "muito útil ao MDB". "Por isso, Meirelles, acho que você fez uma coisa boa para o País e uma coisa ótima para o MDB", declarou Temer. O presidente afirmou que, ao se filiar ao MDB, Meirelles ajudará o partido a "prosseguir" no governo, não deixando o País "desviar-se" da rota de crescimento.

Em sua fala, Temer elogiou o trabalho do ministro da Fazenda. Segundo ele, a "briga" dos dois juntos para diminuir a inflação e a taxa básica de juros "redundou" na prosperidade do governo em outras áreas, entre elas, saúde, educação, transporte, meio ambiente, integração nacional. "Hoje nos orgulhamos do que foi feito na economia pelo Meirelles e para o Meirelles", declarou Temer.