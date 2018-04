O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta terça-feira, 3, que a melhora da governança deve ser vista dentro de um conjunto amplo de reformas na economia. Ele citou o Teto de Gastos para dizer que o foco do governo não é trabalhar apenas no corte de despesas, mas sim no melhor uso dos recursos públicos.

Meirelles elencou a necessidade de adoção de políticas públicas adequadas, que levem a crescimento e emprego. "A esperança de um povo, de uma nação, se dá em função da qualidade da governança", acrescentou.

Ao apresentar o Relatório de Gestão 2017 do Ministério da Fazenda, Meirelles agradeceu a parceria com o Tribunal de Contas da União (TCU).

"Nós vemos o TCU como um aliado, um parceiro, nos ajudando a assegurar a transparência das contas públicas e sua correção", afirmou o ministro. "Todos nós temos como finalidade efetuar a boa gestão das contas públicas", completou.

Ele também citou a parceria com o órgão de controle no debate sobre a privatização da Eletrobras, que Meirelles chamou de "democratização do capital".

Grande esforço

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia, disse que o Relatório de Gestão 2017 da pasta é resultado de um grande esforço de governança para buscar mais eficiência nas políticas e dar mais transparência na prestação de contas do ministério.

"Deixamos de ter caixinhas isoladas para termos uma visão de conjunto do ministério e de direcionamento estratégico. Houve uma profunda e importante mudança de governança na Fazenda", afirmou Guardia.

Segundo ele, a Fazenda passará a adotar um sistema de metas para inclusive definir o orçamento de cada secretaria da pasta. "Ou seja, as áreas que tiverem melhor desempenho terão prioridade na divisão de recursos", completou.

Guardia também destacou o novo modelo de gestão de riscos do ministério. "Temos um painel de riscos e ações para mitigar os riscos de maior relevância", detalhou.