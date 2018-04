O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes (PSDB), desistiu de tentar a reeleição ao Senado e vai permanecer no governo. Com isso, o PSDB deve lançar como pré-candidato à vaga em São Paulo o deputado Ricardo Tripoli.

A informação de que Aloysio não vai deixar o comando da pasta foi confirmada ao jornal O Estado de S. Paulo por dois ministros do Palácio do Planalto: Eliseu Padilha (Casa Civil) e Carlos Marun (Secretaria de Governo).

Com a desistência de Aloysio, o nome do PSDB ao Senado deve mesmo ser Tripoli. O deputado esperava a confirmação oficial de que o correligionário permaneceria no ministério para começar a pré-campanha. A partir da próxima semana, vai começar a rodar o Estado para fortalecer seu nome.

Procurado, Aloysio não se manifestou. Os ministros que quiserem disputar a eleição têm até sábado, dia 7, para se desincompatibilizarem dos cargos.