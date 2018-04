O Ministério de Minas e Energia (MME) publicou nesta segunda-feira, 2, no Diário Oficial da União a Portaria 115, que estabelece o cronograma estimado de promoção dos leilões de 2018 para a contratação de energia elétrica pelos agentes de distribuição do Sistema Interligado Nacional (SIN). Em 2018, serão promovidos os seguintes leilões para compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração: leilão de energia nova "A-4" será realizado em 4 de abril de 2018 e leilão de energia nova "A-6", a ser realizado no segundo quadrimestre de 2018.

Ainda de acordo com a portaria, em 2018, serão realizados os seguintes leilões de compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes: leilão de energia existente "A-1" no quarto trimestre de 2018 e leilão de energia existente "A-2", também no quarto trimestre de 2018.