O protesto desta terça-feira, 3, é a primeira manifestação que reúne os movimentos que encabeçaram os protestos pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff após 2016 - Movimento Brasil Livre, Vem pra Rua e Endireita Brasil, de acordo com integrantes.

O líder do movimento Endireita Brasil, Ricardo Salles, afirmou que o protesto desta terça-feira serve para dar um recado ao Supremo Tribunal Federal. "Ninguém aguenta mais a impunidade no Brasil. Não pode ser um julgamento casuísta como esse do Lula para destruir toda a construção contra a impunidade", disse.

Salles, que é ex-secretário do Meio Ambiente do governo Geraldo Alckmin em São Paulo e filiado ao Partido Novo, destacou que, se Lula conseguir o habeas corpus no STF, os movimentos voltarão a protestar nas ruas.

Na Avenida Paulista, o movimento usa um caminhão com um pedalinho e um boneco representando Lula vestido de presidiário, além de ter um integrante fantasiado de presidiário e com uma máscara em alusão ao petista.