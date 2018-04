O novo chanceler do Peru, Néstor Popolizio, assegurou nesta terça-feira (3) que o presidente Martín Vizcarra mantém a exclusão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, da Cúpula das Américas, decisão tomada pelo antecessor, Pedro Pablo Kuczynski.

"Esta é uma firme decisão que não está sendo revisada", assegurou Popolizio durante a cerimônia de posse do cargo, realizada no Palácio Torre Tagle, sede do ministério das Relações Exteriores.

O chanceler peruano explicou que a decisão de Maduro "de impossibilitar eleições livres e justas, que contem com legitimidade e credibilidade, é um impedimento intransponível para participar no processo da Cúpula das Américas", que será celebrada em Lima nos dias 13 e 14 de abril.

O novo presidente, Martín Vizcarra, que sucedeu, no dia 21 de março, Pedro Pablo Kuczynski, havia anunciado há uma semana que manteria o veto contra o presidente venezuelano.

As relações entre Peru e Venezuela ficaram mais tensas desde que Kuczynski excluiu Maduro da cúpula em fevereiro, depois que ele convocou eleições antecipadas na Venezuela sem garantias para a oposição.

Maduro desafiou Lima, indicando que compareceria ao evento de qualquer forma.

* AFP