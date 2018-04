O petróleo se recuperou nesta terça-feira, em um mercado cauteloso, após as tensões comerciais entre Estados Unidos e China derrubarem os intercâmbios na segunda.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho fechou a 68,12 dólares no Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, uma alta de 48 centavos em relação ao fechamento de segunda.

No New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega em maio ganhou 50 centavos, a 63,51 dólares.

Na segunda-feira, quando os mercados fecharam em Londres para a Páscoa, mas abriram em Nova York, os preços caíram 3,7%, no Brent, e 3% no WTI.

A causa está na queda acentuada do mercado acionário internacional, que está assustado com as tensões no comércio mundial.

Quando o índice S&P 500 sofre "movimentos de mais de 2%, é difícil comprar ou vender petróleo sem ficar de olho nele", disse Olivier Jakob, analista da Petromatrix.

"Esse declínio nos índices do mercado de ações desperta na maior parte do tempo preocupações sobre uma desaceleração geral na economia", avalia Bill O'Grady, do Confluence Investment.

* AFP