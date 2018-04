PM é chamada para atender acidente de trânsito e encontra três quilos de maconha em Florianópolis /

Policias militares do 4º Batalhão, em Florianópolis, encontraram três quilos e cem gramas de uma substância análoga à maconha ao serem chamados para atender uma ocorrência de trânsito no fim da tarde de domingo. O caso ocorreu na Lagoa da Conceição.

De acordo com o relato dos policiais, uma mulher ligou para a central de atendimento para relatar que uma moto havia colidido contra o seu carro. Ao se deslocarem para a região, os policiais souberam que o motociclista, ao saber que a Polícia Militar foi chamada, estava bastante nervoso e queria fugir do local. Em um momento, ele teria saído do local levando um saco azul e retornado sem ele.

Quando os policiais chegaram ao local, revistaram o suspeito, encontrando R$ 224 e duas buchas de maconha com ele. Ao fazerem uma busca nas proximidades, encontraram o saco azul, com três tabletes da droga. Nesse momento, a motorista do carro deixou o local ao dizer que faria posteriormente um registro de ocorrência de trânsito na delegacia da Lagoa.

O suspeito foi, então, encaminhado para a Central de Plantão Policial (CPP). Segundo o relato da PM, ele havia causado o acidente ao fazer uma ultrapassagem em local proibido. Como o motociclista apresentava lesões leves nos pés, foi chamado o Samu, porém não havia ambulâncias disponíveis.

Primeiramente, então, tentou-se levá-lo ao Hospital Universitário, porém só casos graves estavam sendo atendidos no local. Ele só conseguido ser atendido no Hospital Celso Ramos. De lá, foi reencaminhado para a CPP. A motocicleta foi recolhida para o pátio do Sinasc.