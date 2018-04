A polícia de San Bruno, na Califórnia (EUA), foi chamada para atender a um possível tiroteio na sede do YouTube por volta das 17h (horário de Brasília) desta terça-feira (3). A Google, dona do YouTube, confirmou o incidente no Twitter:

Re: YouTube situation, we are coordinating with authorities and will provide official information here from Google and YouTube as it becomes available. — Google Communications (@Google_Comms) 3 de abril de 2018

O episódio ganhou repercussão após relatos em redes sociais. Um homem que se identificou como funcionário do YouTube publicou no Twitter que ouviu tiros dentro do escritório.

Também circulam imagens que mostram viaturas da polícia e pelo menos um caminhão de bombeiros nas proximidades do edifício.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3 de abril de 2018