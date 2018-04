Tido como um dos membros da tropa de choque do presidente Michel Temer, o deputado Darcisio Perondi (MDB-RS) disse que é "óbvio que o presidente ficou feliz" com o fato de que alguns amigos do presidente, que haviam sido presos na Operação Skala, terem sido soltos ontem. O deputado ressaltou que a soltura diminuiu a tensão em torno do governo. "O presidente estava indignado, porque de novo construíram uma conspiração."

Depois de dois dias, os presos na Operação Skala foram soltos na noite deste sábado, 31, por volta de 23h50, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso. Dentre eles, estavam os amigos do presidente Michel Temer. "Tendo as medidas de natureza cautelar alcançado sua finalidade, não subsiste fundamento legal para a manutenção", escreveu o ministro relator na decisão. A Operação Skala apura supostas irregularidades na edição do Decreto dos Portos.

Entre empresários e ex-agentes públicos, foram soltos o advogado José Yunes, amigo do presidente há mais de 50 anos e ex-assessor dele na Presidência, o coronel da reserva da Polícia Militar de São Paulo João Baptista Lima Filho, também coordenador de campanhas eleitorais de Temer, e o ex-ministro da Agricultura Wagner Rossi, pai do líder do MDB na Câmara, deputado Baleia Rossi (SP).

Bolsa-Família

Perondi, que participou de reunião neste domingo com Temer e alguns ministros para discutir a reforma ministerial, disse ainda que no encontro foi debatido também o reajuste do Bolsa-Família, que o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, quer anunciar esta semana antes de deixar o cargo para concorrer nas eleições de outubro. "É possível que saia reajuste do Bolsa-Família", disse Perondi.