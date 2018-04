Um raríssimo problema técnico no Eurocontrol, a organização europeia encarregada da segurança do tráfego aéreo, provocou nesta terça-feira atrasos nos voos comerciais em todo o continente.

No final da tarde, o Eurocontrol anunciou que o problema, sem precedentes desde 2001, foi solucionado às 18H00 GMT (15H00 Brasília), com a "volta à normalidade" do sistema de gestão da rede aérea ETFMS.

"Isto foi possível após numerosos testes internos em coordenação com os aeroportos, companhias aéreas e o controle de tráfego aéreo na Europa e mais além", informou o organismo em um comunicado, precisando que este sistema permite administrar até 36 mil voos por dia.

Durante a tarde, o Eurocontrol advertiu para um problema no sistema ETFMS que poderia provocar atrasos em "cerca da metade" dos 29.500 voos previstos para esta terça-feira na rede europeia.

"Sentimos profundamente os problemas causados hoje aos viajantes na Europa, mas a segurança é nossa prioridade absoluta em qualquer circunstância", declarou o Eurocontrol em sua conta no Twitter.

Os aeroportos de Bruxelas, Dublin, Praga e Copenhague assinalaram problemas.

O aeroporto de Bruxelas informou que as partidas "estão limitadas a dez por hora". "Estamos avaliando o impacto para as próximas horas".

Segundo o Eurocontrol, que não informou quantos voos foram afetados, "os planos de voo apresentados antes das 10H26 GMT (07H26 Brasília) se perderam e foi solicitado aos operadores que voltassem a enviar tais planos" para aparelhos ainda em terra.

O Eurocontrol é uma organização intergovernamental com sede em Bruxelas que reúne 41 Estados, incluindo países da União Europeia, Ucrânia, Turquia e Noruega.

