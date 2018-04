Acidentes em rodovias federais e estaduais de Santa Catarina somaram 12 mortes neste feriadão de Páscoa, considerando ocorrências registradas entre a noite de quarta-feira e a noite deste domingo. A maioria dos casos ocorreu neste domingo, quando as polícias rodoviárias atenderam cinco acidentes com vítimas fatais. A colisão mais grave foi registrada no sábado, quando três pessoas perderam a vida na SC-410, em Tijucas.

As ações especiais da Polícia Rodoviária Federal na Operação Semana Santa terminam às 23h59min deste domingo. Já a Polícia Rodoviária Estadual determinou o término da operação para as 8 horas desta segunda-feira.

Confira os acidentes entre quarta-feira e domingo:

QUARTA-FEIRA

Ituporanga, SC-101 - Um ciclista de 21 anos, identificado como Jean Carlos Bourdot, morreu ao ser atingido por uma Fiat Strada em Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí, por volta de 20h10min. Os bombeiros foram ao local e tentaram socorrer o jovem, mas ele não resistiu. O motorista do carro não se feriu.

QUINTA-FEIRA

Brunópolis, BR-470 - O motorista de um Fiat Uno perdeu a vida ao colidir de frente contra um caminhão, por volta das 20 horas, em Brunópolis, no km 281 da BR-470, no Meio-Oeste. Outros dois ocupantes do Uno tiveram lesões graves. O motorista do caminhão sofreu apenas ferimentos leves.

Blumenau, SC-108 - Um motociclista de 50 anos morreu ao bater de frente com um ônibus no km 73,5 da SC-108, em Blumenau. A rodovia liga a cidade à região Norte do Estado. O condutor da motocicleta, com placa de Sarandi (PR), teria perdido o controle do veículo antes de bater de frente com o coletivo com placas de Blumenau.

SEXTA-FEIRA

Florianópolis, SC-406 - Virgílio Afonso Veit, 64 anos, morreu ao bater o Prisma que dirigia em um Sandero na SC-406, a estrada geral do Rio Vermelho, no Norte da Ilha. O acidente aconteceu por volta das 13h10min. O motorista do Sandero, de 29 anos, foi socorrido pelo helicóptero Arcanjo.

SÁBADO

Tijucas, SC-410 - Um grave acidente envolvendo um Gol e um Astra deixou três mortos na SC-410, em Tijucas, por volta de 5h15min. Das quatro pessoas que estavam em um Astra com placas de Biguaçu, duas pessoas morreram e as outras duas ficaram gravemente feridas. Os nomes das vítimas que estavam na carona do Astra é Annelise Correia, de 20 anos, e Adriana Correia Moraes, de 27 anos. Irmãs, elas eram naturais de São José. Já no Gol, a vítima Leandro de Oliveira, de 24 anos, era natural de Gaspar e estava sozinho no veículo.

DOMINGO

São José, SC-281 - Uma mulher morreu ao bater o Fiat Uno que ela dirigia em um poste na SC-281, em São José, por volta das 4h10min.

Doutor Pedrinho, SC-477 - Um motociclista de 32 anos morreu ao bater em uma árvore na SC-477, em Doutor Pedrinho, no Vale do Itajaí. O acidentr aconteceu por volta das 5h30min.

Itapema, BR-101 - Uma motociclista de 33 anos, identificada como Kelly Cristina Luiz, morreu após ser atingida na traseira por um Mercedes-Benz A 250 enquanto seguia pela BR-101, em Itapema. O acidente aconteceu no km 152 da rodovia, por volta das 2h15min. O motorista do carro não se feriu.

Biguaçu, BR-101 - Um pedestre não identificado morreu após ser atropelado na BR-101, em Biguaçu. O motorista fugiu do local e ainda não se sabe qual carro foi responsável pelo acidente, que ocorreu por volta das 4h40min.

Rio do Sul, BR-470 - Um motociclista de 24 anos morreu ao bater em uma picape S10 na BR-470, em Rio do Sul. O acidente aconteceu por volta das 13h10.