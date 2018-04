Ato na Capital teve concentração no trapiche da avenida Beira-mar Norte

Manifestações em defesa das prisões para condenados em segunda instância e contra o ex-presidente Lula ocorrem em algumas das principais cidades de Santa Catarina desde o fim da tarde desta terça-feira. Lula terá o pedido de habeas corpus julgado nesta quarta pelo Supremo Tribunal Federal.

As mobilizações foram convocadas por grupos como o Vem Pra Rua e o Movimento Brasil Livre (MBL).

Em Florianópolis, a concentração ocorre no trapiche da avenida Beira-mar Norte, com previsão de marcha até a sede da Justiça Federal. Bandeiras do Brasil, cartazes contra o ex-presidente e em contestação ao STF foram estendidos nos protestos.

—Não é só pelo Lula, que é um bandido e deve ser preso. É pela prisão em segunda instância. O fim da prisão em segunda instância representa a impunidade no nosso país — destacou pelas redes sociais o líder do MBL Florianópolis, Ramiro Zinder.

Praça da Bandeira teve concentração de manifestantes em Joinville Foto: Hassan Souza / A Notícia

Em Joinville, o ato teve a Praça da Bandeira, no Centro da cidade, como ponto de encontro. Os manifestantes fizeram o uso de um carro de som e seguiram em passeata até o fórum.

Em Criciúma, as manifestações ocorrem na Praça Nereu Ramos, no Centro, com carro de som e gritos em cobrança pela prisão de Lula.

—Foi um movimento apartidário e sem um organizador só. Foi tudo definido através de conversas entre grupos organizados como o MBL e o Vem Pra Rua, mas também pessoas sem vínculo nenhum com tais movimentos — afirmou um dos apoiadores da mobilização em Criciúma, Jorge Nagel.

Criciúma teve mobilização na Praça Nereu Ramos Foto: Denis de Oliveira / NSC TV

Blumenau também teve manifestações, com concentração nos arredores da prefeitura e exibição de imagens em um telão. Atos também se repetiram em cidades como Brusque, Itajaí, Jaraguá do Sul e Chapecó.

Em Blumenau, ato teve concentração nos arredores da prefeitura Foto: Patrick Rodrigues / Jornal de Santa Catarina