Os primeiros três meses de 2018 registraram uma queda na maioria dos crimes em Santa Catarina. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) divulgou os dados nesta segunda-feira e os apresentou à noite em um evento na Associação Comercial e Industrial de Joinville (Acij). Nas mortes violentas, índice que contempla homicídios, latrocínios (roubos seguido de morte), lesão corporal seguida de morte e óbitos em confronto com a polícia, a redução foi de 15%.

Dentro dos assassinatos, apenas as mortes em confronto com as polícias cresceram: 71,4% (veja os números completos no infográfico abaixo). Nos outros tipos de crime houve redução em roubos e furtos, incluindo crimes contra cargas e bancos. Os assaltos a caminhões, por exemplo, caíram 58,7%, de acordo com a SSP.

Segundo o secretário da pasta, Alceu de Oliveira Pinto Punior, em entrevista para a NSC TV após o evento em Joinville, são pelo menos quatro ações diferentes no curto prazo, com o sufocamento dos grupos criminosos com boa parte de um trabalho de inovação e de inteligência.

— Hoje tem se trabalhado muito com inteligência, aquilo que não se vê na rua, aquilo que não esta fardado, não esta com o giroflex ligado.

Quando o índice de homicídios é dividido por cidade, os dados apontam uma queda nos maiores municípios catarinenses. Na Capital, por exemplo, as mortes diminuíram de 50 para 33, entre 2017 e 2018, na comparação do mesmo período. Em Joinville as ocorrências caíram de 38 para 25, em Chapeco de 11 para seis e em Blumenau de 15 para 11.

Os dados da SSP revelam que 75,4% dos autores tinham passagem policial, enquanto entre as vítimas esse perfil foi constatado em 69,2%. Das 295 cidades do Estado, em 74,9% não houve homicídios.

