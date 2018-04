Os servidores públicos da saúde irão cruzar os braços mais uma vez nesta terça-feira. Depois da paralisação de uma hora no dia 27, o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde Estadual e Privada de Florianópolis e Região (SindSaúde/SC) anunciou parada de duas horas nesta terça-feira, dia 3, - entre 9h e 11h - nas unidades ligadas à Secretaria de Estado da Saúde.

A categoria reivindica reajuste salarial de 15,66%, concurso público para contratação de profissionais e melhorias nas condições de trabalho. Se não houver negociação, a categoria pode entrar em greve a partir do dia 4 de abril. Segundo o sindicato, desde 2016 não há negociação efetiva com a pasta.

Na semana passada, houve paralisação em 11 unidades administradas pelo governo de Santa Catarina, mas o secretário de Estado da Saúde, Acélio Casagrande, disse que não houve qualquer prejuízo aos pacientes. Na ocasião Casagrande disse que havia marcado uma reunião com o SindSaúde para essa semana, mas que seria inviável a concessão de reajuste no momento. A diretora do sindicato, Edileuza Fortuna, diz que ainda não houve qualquer proposta ou negociação por parte da pasta e aguardam algum posicionamento.

Sobre as paralisações, a Secretaria de Estado da Saúde afirma estar ciente e que, por ter agendada para esta terça-feira uma reunião com servidores, não irá se pronunciar neste momento.

