O presidente Michel Temer encaminhou ao Senado o nome de Carolina de Assis Barros, que foi indicada exercer o cargo de diretora de Administração do Banco Central. O nome de Carolina foi escolhido no dia 22 de março para substituir o diretor Maurício Moura, que irá assumir a Diretoria de Relacionamento Institucional e Cidadania do BC, no lugar de Isaac Sidney, que está deixando o cargo.

A mensagem sobre o encaminhamento do nome da indicada ao Senado está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, dia 2.

Carolina é servidora de carreira do BC e seu nome deverá ser apreciado e confirmado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado e também aprovado pelo plenário da Casa, para que ela possa assumir o cargo.