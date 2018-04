Num discurso feito em encontro com prefeitos em Santos, o presidente Michel Temer (MDB) disse que o Brasil está perdendo o respeito da institucionalidade em razão de disputas políticas. "Nós estamos perdendo muito no País a ideia de institucionalidade, a ideia da autoridade, a ideia do cumprimento rigoroso daquilo que está na Constituição", assinalou Temer na abertura do Congresso Estadual de Municípios, em Santos (SP), onde recebeu manifestações de apoio de prefeitos, deputados e ministros.

"Isso está acontecendo numa frequência extraordinária e, muitas e muitas vezes, em função dos embates políticos", emendou o presidente. A declaração foi dada após Temer destacar aos prefeitos a importância de fortalecimento dos municípios, o que, conforme apontou, independe de partido político. "É uma coisa institucional", assinalou o emedebista.