O presidente Michel Temer (MDB) participa na noite desta segunda-feira, 2, de um encontro com prefeitos no Congresso Estadual de Municípios, que acontece em Santos.

Um pequeno protesto contra o presidente está sendo realizado na frente do centro de convenções que sedia o evento, mas não é possível ouvir os gritos dos manifestantes no auditório onde Temer assiste a discursos de prefeitos.

Se do lado de fora há protestos, no auditório, Temer recebe afagos. Uma faixa amarela em apoio a seu governo foi estendida no local com citações e agradecimentos para a queda da inflação a 3% e da Selic para 6,5%, além da aprovação do teto dos gastos e a "seriedade nas contas públicas".

Acompanham o presidente no congresso os ministros Carlos Marun (Secretaria de Governo), Henrique Meirelles (Fazenda) e Dyogo Oliveira (Planejamento), além da senadora Marta Suplicy e do presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, pré-candidato ao governo de São Paulo pelo MDB.