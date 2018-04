As vendas de materiais de construção no varejo em março cresceram 10% em relação a fevereiro e subiram 2% em comparação com o mesmo mês de 2016. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 2, pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco) após consultas a 530 lojistas no País.

"Fevereiro foi um mês bastante abaixo do que esperávamos em vendas, mas março voltou ao patamar de crescimento que estávamos prevendo inicialmente", afirmou o presidente da associação, Claudio Conz. "O aumento do número de empregos e a redução dos juros devem nos dar ainda mais fôlego ao setor e acreditamos que fecharemos 2018 com 8,5% de crescimento", estimou.

O presidente da Anamaco espera ainda que as vendas também sejam beneficiadas pelo avanço no programa do governo federal chamado "Cartão Reforma", que subsidia a compra de materiais de construção pelas famílias de baixa renda.

De acordo com dados da Anamaco, cerca de 12% dos lojistas pretendem realizar investimentos nos próximos 12 meses, e 15% pretendem contratar novos funcionários já em abril.