As vendas de automóveis nos Estados Unidos cresceram 6,3% em março na comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com a Autodata, devido ao aumento das vendas de SUVs e picapes. As montadoras venderam mais de 1,6 milhão de veículos durante o mês, onde as vendas de caminhões e utilitários esportivos aumentaram 16,3% na mesma base comparativa, enquanto as vendas de carros caíram 9,2%, de acordo com a Autodata. Quase dois terços de todos os veículos vendidos foram caminhões ou SUVs.

O vice-presidente sênior da empresa de previsões LMC Automotive, Jeff Schuster, disse que o mês forte mostrou uma boa recuperação de um começo sombrio para o ano, mas ressaltou que ainda há muita incerteza sobre a política, potenciais guerras comerciais e um volátil mercado acionário. "Ao todo, parece que os consumidores estão começando a se acostumar com o barulho", disse Schuster, acrescentando que os fortes resultados não farão com que ele mude a previsão de vendas para o ano inteiro de pouco menos de 17 milhões de veículos, ou 1,4% a menos em relação ao ano passado.

Apesar disso, relatórios de vendas mensais podem ficar no passado caso a General Motors dite tendência. Nesta terça-feira, a montadora anunciou que, depois de março, deixará de relatar vendas mensais e passará a favorecer números trimestrais. As vendas da GM aumentaram 15,7%, para 296.138 veículos. Já a Fiat Chrysler informou que suas vendas registraram um aumento de 13,6%, para 216.062 veículos, enquanto a Ford teve alta de 3,5%, para 243.021.

As vendas da Toyota também registraram avanço, ao subirem 3,5% na comparação anual de março, para 222.782, enquanto a Honda informou aumento de 3,8% nas vendas, para 142.392 veículos. A Volkswagen, por sua vez, mostrou que suas vendas avançaram 13,5% em março na comparação com o mesmo mês do ano passado, alcançando 52.992 veículos no mês passado. Contrariando o movimento de alta, a Nissan registrou queda de 3,7% nas vendas, para 162.535 veículos, enquanto a Hyundai viu as vendas baixarem 11%, para 61.540 veículos. Fonte: Associated Press.