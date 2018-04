As ações despencaram nesta segunda-feira (2) em Wall Street por uma onda de vendas provocada pela volatilidade das ações tecnológicas, em meio ao temor de uma guerra no comércio mundial.

O índice tecnológico Nasdaq liderou as quedas, perdendo 2,74%, a 6.870,12 unidades, enquanto o industrial Dow Jones caiu 1,90%, a 23.644,19, e o S&P 500 perdeu 2,23%, a 2.581,88 unidades.

Ao longo da sessão, o Nasdaq chegou a cair 10,3%, seu maior recuo desde 12 de março.

Gigantes de tecnologia como Amazon (-5,2%), Facebook (-2,8%) e Tesla Motors (5,1%) tiveram as piores quedas, cada uma por problemas que geraram uma onda de vendas.

A Amazon sofre com os ataques do presidente Donald Trump a seu CEO Jeff Bezos, também dono do jornal The Washington Post; o Facebook, pelo uso indevido de dados de usuários; e a Tesla, por dados de desempenho empresarial decepcionantes.

"Os investidores estão reajustando a avaliação de todo o mercado", disse Kinahan. "Há pouco tempo, toda notícia era boa. Agora, todas as notícias dão medo", acrescentou.

Os prejuízos se traduziram em um doloroso primeiro dia para o segundo trimestre da bolsa - um novo sinal da mudança de ânimos do mercado em 2018.

Analistas também atribuíram a onde de vendas às tarifas impostas pela China a produtos americanos.

