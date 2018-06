O ex-piloto Nelson Piquet, o ex-jogador de futebol Edmundo e o ex-técnico da Seleção Brasileira Sebastião Lazaroni tiveram os nomes citados por um doleiro alvo da Lava-Jato, segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

De acordo com as informações, um homem investigado pela Lava-Jato no Rio de Janeiro falou, em delação já homologada pelo juiz federal Marcelo Bretas, da participação das personalidades do mundo esportivo em casos de transações que envolveriam evasão de divisas.

Piquet teria uma transação de R$ 2 milhões, enquanto Edmundo e Lazaroni teriam negócios de R$ 500 mil.

Leia mais notícias